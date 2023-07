Ariana Grande ponovno opažena brez poročnega prstana

Ariana Grande je bila na finalu moškega teniškega turnirja Wimbledon fotografirana brez svojega poročnega prstana. Zvezdnica, ki je sedela med Andrewem Garfieldom in zvezdnikom serije Bridgerton Jonathanom Baileyjem , se je na trenutke med tekmo odzvala tako, da si je z desno roko pokrila usta, medtem ko je njena leva roka počivala v naročju, vendar brez prstana. 30-letno pevko so nazadnje v javnosti videli s poročnim prstanom aprila na koncertu Jeffa Goldbluma v Londonu.

Po teniškem dvoboju so se oboževalci burno odzvali na Twitterju, kjer so zapisali številne komentarje o njenem pogrešanem prstanu. "Oprosti, res ne poskušam ničesar začeti. Zanima me, ali je še kdo opazil, da prstanec nima prstana?" je komentiral oboževalec. "Je še kdo opazil, da Ariana Grande ne nosi svojega poročnega prstana?" se je oglasil drugi, a poudaril, da je prstan pop zvezde morda na čiščenju.