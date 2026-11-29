Dokumentarni film The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour spremlja Ariano Grande v 30 dneh pred začetkom njene turneje po arenah z 41 nastopi, medtem ko se ona in njena ekipa trudijo, da bi uresničili to ambiciozno produkcijo. Hkrati je nominiranka za oskarja za vlogo v filmu Žlehtnoba zaposlena tudi z zadnjimi podrobnostmi svojega osmega studijskega albuma, s čimer gledalcem ponuja vpogled v njen ustvarjalni proces v tem ključnem trenutku, je na spletni strani poročal Deadline.
The Eternal Sunshine Tour bo na drugi strani gledalce popeljal skozi kolaps realnosti, kozmično ponovno rojstvo, ponovno povezovanje z notranjim otrokom ter spomine, ki so pop zvezdnico oblikovali. Grande The Eternal Sunshine Tour spremeni v filmsko slavljenje zdravljenja, povezanosti in glasbe, ki je zaznamovala njeno življenje, je še dodal Deadline.
Zvezdnico je trenutno moč videti tudi v komediji Njihova tamlada, v kateri je zaigrala ob boku Roberta De Nira in Bena Stillerja.
Pevka, ki se že leta sooča z javnimi komentarji in špekulacijami o svojem videzu in zdravstvenem stanju, je po turneji po poročanju nemške tiskovne agencije dpa napovedala premor od nastopov in življenja na očeh javnosti.
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