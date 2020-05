Ariana Grande priznala, da se izogiba intervjujem zaradi obračanja njenih besed

"Intervjujem se izogibam že dolgo, ker sem se na neki točki počutila, kot da se vsakič znajdem v takšnem položaju, ko skušam nekaj povedati in so moje besede slišati drugače, zato me imajo ljudje za divo. Obrnejo moje stavke samo zato, da dobijo nove bralce ali gledalce, a to nima nobenega smisla," je dejala Ariana Grande , ki je poznana po svojem neverjetnem glasu.

"Ko imam umetniško mnenje, ali pa sodelujem pri kakšni produkciji, ali želim pojasniti svoje odločitve v karieri, vedno so moje povedi drugačne, kot so v resnici. Tega pri moških ne opazim," je poudarila dolgolasa glasbenica, ki se je preizkusila tudi v igranju. "Ko moški izrazijo svoje mnenje, ali se zagovarjajo, ali pa si določeno stvar zabeležijo, so označeni za genije. Še vedno pa ni takega odnosa do žensk in upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo."

Ariana je nad takšnim odnosom zelo razočarana:"Seveda, ni vedno tako. A takšne stvari me razburijo, čeprav jih skušam spregledati. Utrujena sem od tega, ko vidim, da ne poslušajo mnenj, ki jih imajo ženske."

"Ker se rada pogovarjam z ljudmi in bi rada delala intervjuje, se trudim, da bi to tudi uresničila in pozabila na stvari, ki me jezijo," je za konec še dejala zvezdnica.