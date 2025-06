Ariana Grande proti Donaldu Trumpu: želi si njegovega impeachmenta

Samovoljna poteza ameriškega predsednika Donalda Trumpa , da so ZDA napadle cilje v Iranu, kjer naj bi plemenitili uran in ustvarjali jedrsko orožje, odmeva tudi v svetu slavnih. Svoj pogled na omenjeno odločitev je delila pevka in igralka Ariana Grande . Pridružila se je članici predstavniškega doma Alexandrii Ocasio-Cortez in delila njen zapis.

"Predsednikova katastrofalna odločitev o bombardiranju Irana brez dovoljenja je huda kršitev ustave in vojnih pooblastil kongresa. Impulzivno je tvegal začetek vojne, ki bi nas lahko ujela v past za več generacij. To je jasen razlog za impeachment," je v odmevni objavi na družbenem omrežju X zapisala Ocasio-Cortezova, to pa je všečkalo skoraj pol milijona uporabnikov. Trump je napad sicer označil kot 'spektakularen vojaški uspeh'.

Nominiranka za oskarja odkrito ne podpira Trumpa. Po porazu Hillary Clinton na predsedniških volitvah leta 2016 je bila pevka jasna, da je treba ostati 'glasen in aktiven vsak dan'. V videospotu za uspešnico Thank U, Next se je prav tako obregnila ob Trumpa s tem, ko je kot rekvizit uporabila knjigo z naslovom Migracijski in begunski zakoni in politika. Njena mama je kasneje potrdila, da se je zvezdnica s tem obregnila ob Trumpa. "Je najbolj strastna zagovornica človečnosti," je dejala Joan.

Impeachment je ustavna obtožba, s katerim se začne postopek odstavitve predsednika ali drugega uradnika, Trumpa sta v njegovem prvem mandatu doleteli dve ustavni obtožbi.