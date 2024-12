Ariana Grande razkrila, zakaj nikoli več ne bi stopila v vlogo žirantke.

Glasbena in od nedavnega tudi filmska zvezdnica Ariana Grande je razkrila, zakaj nikoli več ne bi stopila v vlogo žirantke. Spomnimo, pevka je za eno sezono glasbenega tekmovanja The Voice stopila v čevlje žirantke, v podkastu Las Culturistas pa voditeljema Bowenu Yangu in Mattu Rogersu dejala, da tega ne bi več ponovila. Zakaj?

"Šov sem gledala po televiziji in si mislila, da bo zelo enostavno, a je tako težko. Preostali žiranti so bili tako izkušeni in dobri v tem. Bilo je tako izjemno biti del oddaje. Všeč mi je bila energija vseh vpletenih. Tako poučno je bilo delati s Kelly, Johnom in Blakom," je o preostalih žirantih povedala Ariana in pojasnila, kje se je 'zataknilo'.

"Tako sem se čustveno navezala na vse tekmovalce. To je moj problem," je povedala Ariana, znana po svoji čustvenosti. Pojasnila je, da je bilo zanjo zelo težko hkrati občutiti toliko čustev za vse vpletene. "Vse imam tako rada. Rada spoznavam ljudi in se z njimi povežem ter poglobim. In to še vedno počnem. Še vedno jih spremljam na Instagramu," je o tekmovalcih povedala pevka.

Priznala je sicer, da že dolgo ni bila z nikomer v kontaktu. "A še vedno jih imam rada, všečkam njihove objave in spremljam, kaj počnejo." Se je pa Grandejeva v podkastu pošalila, da je imelo sodelovanje v šovu tudi svoje prednosti: velik in vrtljiv rdeči stol. "Zabavno je bilo," je v smehu zaključila.