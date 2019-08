Ariana Grande s solzami v očeh znova v Manchestru

Po koncertu Ariane Grande v Manchestru maja 2017 se je v izhodni avli razstrelil 22-letni samomorilski napadalec. V terorističnem napadu je bilo ubitih 22 ljudi, več kot sto pa jih je bilo ranjenih. Ameriška glasbenica je po napadu oboževalcem obljubila, da se bo čim prej vrnila v mesto in to je storila lani, ko je ob podpori številnih glasbenih kolegov v Manchestru izvedla koncert One Love Manchester v spomin na žrtve terorističnega napada.

Letos je zvezdnica na svetovni turneji in med koncertne datume je dodala tudi Manchester. Tako je konec tedna s solzami v očeh znova stopila na oder v dotičnem angleškem mestu. Oboževalcem je med nastopom zaupala tudi, da je malce živčna, preteklost je namreč še zelo živa, po drugi strani pa je zelo čustvena, da je lahko nazaj.

"Tako zelo srečna sem, da sem tukaj z vami, hvala, da ste me sprejeli. Se opravičujem, sem zelo živčna. Veliko sem vam želela povedati, a so me premagala čustva. Hvala vsem." Dodala je tudi, da ima Manchester v njenem srcu prav posebno mesto, ko pa je zapela pesem One Last Time, je v dvorani završalo, kajti ravno po tej pesmi se je zgodil teroristični napad.