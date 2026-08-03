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Tuja scena

Ariana Grande se zaradi kritik na račun videza umika iz javnega življenja

Los Angeles, 03. 08. 2026 10.02 pred 46 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Ariana Grande

Ariana Grande je znova tarča kritik, razlog pa je njena vitka postava. Ker njeni oboževalci menijo, da pevka ogroža svoje zdravje in so zanjo v skrbeh, je njen tiskovni predstavnik sporočil, da se bo zvezdnica po koncu turneje Eternal Sunshine za nekaj časa umaknila iz javnosti. Prav tako ne bo nastopala na West Endu, je dodal.

Pevka in igralka Ariana Grande se že dalj časa sooča s kritikami na račun videza, njeni oboževalci pa so izrazili predvsem skrb za njeno zdravje, saj je zvezdnica vedno bolj vitka. Dodatno pozornost je vzbudila v novem videospotu za pesem Petal, kjer je po mnenju uporabnikov spleta 'nezdravo shujšana', zato se je odločila, da se za nekaj časa umakne iz javnega življenja.

Ariana Grande je napovedala umik iz javnosti.
Ariana Grande je napovedala umik iz javnosti.
FOTO: Profimedia

Kot je sporočil 33-letničin tiskovni predstavnik, se bo Ariana po zaključku turneje Eternal Sunshine za nekaj časa umaknila iz javnega življenja. "Ariana bo stopila korak nazaj in zaživela stran od oči javnosti. Veseli se zaključka turneje, ki jo namerava končati z velikim uspehom, zdrava in srečna, nato pa si privoščiti zaslužen oddih od življenja pod žarometi, kjer je tarča številnih kritik," je dejal v izjavi za People.

"Turneja je bila zanjo lepa izkušnja. Rada ima svoje oboževalce in uživala je v vsaki minuti," je še dodal in ob tem sporočil, da zvezdnica ne bo nastopila v muzikalu Sunday in the Park with George, ki ga bodo prihodnje poletje uprizorili na West Endu.

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Da je njen shujšan videz posledica fizično napornih koncertov, pa je v pevkin bran dejal vir blizu 33-letnice. "Njeni koncerti so fizično zelo naporni in je za izvedbo potrebne veliko kondicije. Noč za nočjo izvede nastop na visokem nivoju, kar lahko stori le zdrava oseba," je dejal vir.

Čeprav Ariana s svojo izjemno vitko postavo razburja že nekaj časa, pa so njeni oboževalci in tudi kritiki opozorili, da je v novem videospotu, ki ga je izdala pred dnevi, še bolj shujšana in nezdravega videza, kar bi lahko ogrozilo njeno zdravje. "Je izjemno vitka, kar je skrb vzbujajoče," je na družbenem omrežju zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Menim, da ljudi lahko skrbi za njeno zdravje." Tretji je opozoril: "Lahko prešteješ njene kosti."

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Zvezdnica je sicer že večkrat zavrnila očitke, da je preveč suha, in dodala, da jo je javnost spoznala, ko je še imela otroško postavo, z leti pa je odkrila pravi način prehranjevanja zase, ki temelji na zdravi prehrani, zato je bolj vitka. Ob tem je izpostavila, da se počuti bolje kot kdaj prej in je tudi bolj zdrava. Oboževalce in kritike je zaprosila, naj nehajo s kritikami na račun njenega videza, saj gre za body-shaming oziroma telesno sramotenje.

Razlagalnik

Body-shaming je družbeni pojav, pri katerem so posamezniki deležni kritik, zasmehovanja ali poniževanja zaradi svojega fizičnega videza, teže, oblike telesa ali drugih telesnih značilnosti. Ta praksa se pogosto dogaja v javnosti ali na spletu in lahko negativno vpliva na duševno zdravje posameznika, saj spodbuja občutke manjvrednosti, tesnobe in nezdravega odnosa do lastnega telesa.

West End je predel v središču Londona, ki je svetovno znan kot središče britanske gledališke in muzikalne produkcije. Podobno kot Broadway v New Yorku, West End gosti številne prestižne gledališke hiše, kjer se uprizarjajo vrhunske produkcije, od klasičnih dram do velikih glasbenih spektaklov. Nastop v gledališču na West Endu velja za enega najvišjih dosežkov v igralski in pevski karieri.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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Morgoth
03. 08. 2026 10.48
Omika se iz javnega življenja, ampak jutri bo spet ena novica o njen, če en da pa spet...🤡😂
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0 0
ptuj.si
03. 08. 2026 10.22
OMG, še v Avšvicu so boljše izgledali.
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0 0
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