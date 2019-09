Ariana Grande toži trgovino z oblekami za dobrih 9 milijonov evrov

Trgovina z oblačili Forever 21 je že večkrat dvignila prah v javnosti, pred kratkim zaradi podarjenih beljakovinskih tablic svojim strankam , ki so jih priložili spletnim naročilom. Tokrat pa je z njihovim poslovanjem nezadovoljna Ariana Grande , ki je vložila tožbo proti priljubljeni trgovini s 'hitrimi' oblačili in tožbo zoper spletno stran Riley Rose. Rjavolaska jih je obtožila kraje avtorskih pravic in prilastitve njene blagovne znamke. Tožba temelji na tem, da so želeli glasbenico prepričati, da zaradi velikega številnih sledilcev promovira njihove artikle na družbenih omrežjih, v mislih pa so imeli predvsem Twitter in Instagram. "Glede na njen vpliv in popularnost smo ocenili vrednost njene promovirane objave na šestmestno številko, dolgoročno lahko tudi na osemmestno, če bi lahko v zvezi z našo trgovino uporabljali tudi njeno ime," je povedal predstavnik obtožene trgovine.

Kljub temu da niso sprejeli dogovora, je blagovna znamka na začetku letošnjega leta oblikovala zavajajočo kampanjo na njihovi spletni strani in družbenih platformah. "Kampanja je izkoristila sočasen uspeh albuma Thank U, Next in takrat so objavili najmanj 30 neodobrenih fotografij in videoposnetkov. S tem so zlorabili ime in glasbo priljubljene pevke," je povedal Arianin odvetnik.

Kljub obtožbam so predstavniki trgovine še vedno uporabljali pevkino ime in podobo, zato Ariana noče popustiti in zahteva najmanj 9 milijonov evrov odškodnine. Na tožbo se je odzval tiskovni predstavnik trgovine Forever 21:"Odgovorni v trgovini Forever 21 ne komentirajo sporov, saj je to v skladu s politiko podjetja. Čeprav smo sredi spora s pevko, Ariano podpiramo in v zadnjih dveh letih smo že večkrat sodelovali z njenim podjetjem. Upamo, da bomo našli rešitev, ki bo sprejemljiva za nas in za Ariano. Verjamemo, da bomo v prihodnosti še sodelovali."