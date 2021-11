Ariana Grande v opravi iz filma Od deklice do bejbe

Pevka Ariana Grande se je v najnovejši epizodi ameriškega šova The Voice za sodniškim stolčkom pojavila v ikonični obleki iz romantične komedije Od deklice do bejbe, v kateri se je igralka Jennifer Garner čez noč iz najstnice spremenila v uspešno poslovnico. Grande, ki je videz zadela do popolnosti, je sicer že pred časom razkrila, da je to eden izmed njenih najljubših filmov.

Mavrična obleka in pričeska iz zgodnjih let novega tisočletja. Ariana Grande je v prvi živi oddaji ameriškega The Voice modni navdih vzela iz najstniške romantične komedije Od deklice do bejbe, ki je med zvezde izstrelil igralko Jennifer Garner, za podrobnosti pa je poskrbela modna hiša Versace. Da je to eden izmed pevkinih najljubših filmov, potrjuje tudi dejstvo, da je nekatere prizore poustvarila v svojem videospotu za pesem Thank U, Next, v katerem se je zahvalila vsem svojim bivšim partnerjem, medtem ko je poustvarila prizore iz štirih filmskih uspešnic. Poleg omenjene romantične komedije je postvarila še prizore filma Zlobna dekleta, stopila v čevlje odvetnice Elle Woods iz filma Blondinka s Harvarda ter zaplesala v gibih filma Najboljša ekipa. Srečno poročena 28-letnica je poskrbela, da se je videzu lika Jenne Rink čim bolj približala in si za ta namen poustvarila celo pričesko, ki je bila popularna leta 2004, na svojem Instagram profilu pa je razkrila, da je uporabila tudi kozmetiko iz svoje prihajajoče kozmetične linije R.E.M Beauty. Pevka se lahko poleg lastne kozmetične linije in sodelovanja v pevskem šovu The Voice pohvali tudi z novo filmsko vlogo. Pred dnevi je namreč naznanila, da bo v prihajajoči filmski priredbi uspešnega muzikala Wicked zaigrala ob boku igralke Cynthie Erivo.