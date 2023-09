Ariana Grande v solzah priznala: Včasih sem uporabljala ogromno botoksa

Priznanje je zvezdnico spravilo v jok: "Nisem pričakovala, da me bo to tako ganilo," je dejala v solzah. "Lepota je zame dolgo časa pomenila skrivanje pred samo sabo." Dejala je, da se je v preteklosti skrivala za ličili, na podoben način pa se je skrivala tudi za frizuro. "Več las, več in več, debelejša črta na očeh. To je lahko včasih tako lepo in še vedno mi je všeč." Dodala je, da ji je bilo resnično težko, ker je bila v mladosti izpostavljena toliko različnim mnenjem o tem, kakšen bi moral biti njen videz. "Težko je vedeti, kaj je vredno poslušati in kaj ne, ko si star 17 let."

Pojasnila je, da je prenehala uporabljati botoks in polnila, ker je želela videti svoje smejalne gube. "Upam, da se moje smejalne gube še poglobijo in se bom še več smejala. Stanje je lahko tako čudovito." Dodala je, da to še ne pomeni, da morda v prihodnosti ne bo znova uporabljala lepotnih posegov. "Bom čez deset let odšla na obrazni lifting? Ja, morda. To so zgolj misli, o katerih menim, da moram govoriti, če sem tukaj za to, da razkrijem moje lepotne skrivnosti."