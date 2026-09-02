Ariana Grande je v londonski areni zaključila svojo turnejo Eternal Sunshine, ki se je začela 6. junija v Oaklandu. Po koncertih v ZDA in Montrealu je turnejo sklenila z desetimi nastopi v Londonu. Na zadnjem koncertu se je pevka za nekaj trenutkov ustavila in nagovorila občinstvo, pri tem pa le s težavo zadrževala solze. "To je bila ena najlepših in najbolj izjemnih izkušenj v mojem življenju in želim izraziti svojo hvaležnost, ne da bi se pri tem popolnoma razjokala," je dejala. "Resnično, iz srca vam hvala. Bilo je tako posebno in to izkušnjo bom za vedno nosila s seboj," je nadaljevala in oboževalcem sporočila: "Imam najboljše oboževalce na svetu in vedno sem jih imela."

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Posebej se jim je zahvalila tudi za trud, ki so ga vložili v obiskovanje njenih koncertov. "Obožujem vaše oprave, vaše obraze, rada vas vidim in se na tak način povezujem z vami. Hvala za ves trud, s katerim ste vse skupaj naredili tako posebno. Vsa vaša sporočila, kostumi, oblačila in ličila so čudoviti," je povedala. Čustveni nagovor je sklenila z besedami: "Z vami sem uživala v vsaki minuti in želim, da veste, kako zelo sem hvaležna. Hvala vam in zelo vas imam rada."

Ariana Grande v solzah zaključila turnejo FOTO: Profimedia

Zadnji koncert je bil za pevko poseben tudi zaradi poškodbe stopala. Zaradi globoke ureznine je svoje značilne visoke čevlje s platformo zamenjala za ravne škornje, vendar poškodba ni bistveno vplivala na njen nastop. Ob koncu večera se je med zadnjo skladbo Supernatural dvignila nad oder in se tako simbolično poslovila od občinstva. Pevka je že pred koncem turneje razkrila, da se bo po zadnjem koncertu za nekaj časa umaknila iz javnosti. Njeni predstavniki so pojasnili, da si želi po zaključku turneje vzeti zaslužen premor od javnih nastopov in dela, ki jo izpostavlja nenehnemu drobnogledovanju. Pevka je pozneje poudarila, da odločitev ni bila nenadna ali sprejeta kot odziv na aktualno dogajanje, temveč jo je v tišini načrtovala že dlje časa. V zadnjih mesecih je bila namreč deležna vse več komentarjev in ugibanj o svojem videzu in telesu.