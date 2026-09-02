Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ariana Grande v solzah zaključila turnejo

London, 02. 09. 2026 18.46 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Ariana Grande v solzah zaključila turnejo

Ariana Grande je svojo turnejo Eternal Sunshine zaključila s čustvenim večerom v Londonu. 33-letna pevka se je na zadnjem od 41 koncertov v solzah zahvalila oboževalcem in turnejo označila za eno najlepših izkušenj svojega življenja. Zaključek je bil še toliko bolj čustven, saj se zvezdnica po koncu turneje za nekaj časa umika iz javnosti.

Ariana Grande je v londonski areni zaključila svojo turnejo Eternal Sunshine, ki se je začela 6. junija v Oaklandu. Po koncertih v ZDA in Montrealu je turnejo sklenila z desetimi nastopi v Londonu. Na zadnjem koncertu se je pevka za nekaj trenutkov ustavila in nagovorila občinstvo, pri tem pa le s težavo zadrževala solze. "To je bila ena najlepših in najbolj izjemnih izkušenj v mojem življenju in želim izraziti svojo hvaležnost, ne da bi se pri tem popolnoma razjokala," je dejala. "Resnično, iz srca vam hvala. Bilo je tako posebno in to izkušnjo bom za vedno nosila s seboj," je nadaljevala in oboževalcem sporočila: "Imam najboljše oboževalce na svetu in vedno sem jih imela."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posebej se jim je zahvalila tudi za trud, ki so ga vložili v obiskovanje njenih koncertov. "Obožujem vaše oprave, vaše obraze, rada vas vidim in se na tak način povezujem z vami. Hvala za ves trud, s katerim ste vse skupaj naredili tako posebno. Vsa vaša sporočila, kostumi, oblačila in ličila so čudoviti," je povedala. Čustveni nagovor je sklenila z besedami: "Z vami sem uživala v vsaki minuti in želim, da veste, kako zelo sem hvaležna. Hvala vam in zelo vas imam rada."

Ariana Grande v solzah zaključila turnejo
Ariana Grande v solzah zaključila turnejo
FOTO: Profimedia

Zadnji koncert je bil za pevko poseben tudi zaradi poškodbe stopala. Zaradi globoke ureznine je svoje značilne visoke čevlje s platformo zamenjala za ravne škornje, vendar poškodba ni bistveno vplivala na njen nastop. Ob koncu večera se je med zadnjo skladbo Supernatural dvignila nad oder in se tako simbolično poslovila od občinstva.

Pevka je že pred koncem turneje razkrila, da se bo po zadnjem koncertu za nekaj časa umaknila iz javnosti. Njeni predstavniki so pojasnili, da si želi po zaključku turneje vzeti zaslužen premor od javnih nastopov in dela, ki jo izpostavlja nenehnemu drobnogledovanju. Pevka je pozneje poudarila, da odločitev ni bila nenadna ali sprejeta kot odziv na aktualno dogajanje, temveč jo je v tišini načrtovala že dlje časa. V zadnjih mesecih je bila namreč deležna vse več komentarjev in ugibanj o svojem videzu in telesu.

Preberi še Spregovorila Ariana Grande: Umik iz javnosti ni impulzivna odločitev

O svoji zadnji turneji je pred kratkim povedala tudi, da je bila zanjo nekakšna popravljalna izkušnja. Med prejšnjo turnejo namreč po lastnih besedah ni bila v enakem življenjskem obdobju in ni mogla biti tako prisotna, kot je bila tokrat. Čeprav se umika iz javnosti, zvezdnice s tem še ne bomo povsem izgubili z velikih platen. Novembra jo bomo lahko videli v filmu Njihova tamlada, v katerem bosta ob njej zaigrala tudi Ben Stiller in Robert De Niro.

Ariana Grande zaključek turneje koncert slovo

Benetke preplavili zvezdniki: Med prvimi tudi George Clooney

24ur.com Adele oboževalce pripravila na to, da bo za dlje časa izginila iz javnosti
24ur.com Adele po končani rezidenci: Neverjetno dolgo me ne boste videli
24ur.com Ariana Grande pomirila oboževalce: Ne opuščam glasbe zaradi igre
24ur.com Madonna bo svojo turnejo končala v Riu: To bo moj največji nastop
24ur.com Shakira po odpovedi koncertov oboževalce presenetila z intimnim koncertom
24ur.com Ariano Grande trenutno bolj zanimajo filmska platna kakor svetovna turneja
24ur.com Lepo Breno na odru premagale solze, koncert so za nekaj minut prekinili
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nad turškim zvezdnikom je bolj navdušena kot nad sinom
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Ali otroku ves čas kupujete napačne čevlje?
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Tako lepa je žena slavnega igralca, ki pri 43 letih jemlje dih
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Ta znana Slovenka danes praznuje rojstni dan
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Ste tudi vi med njimi? Vedno več ljudi v hotelski sobi pusti teh nekaj evrov
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Pred leti se je zdelo nemogoče, zdaj se je zgodilo: Kitajska je dosegla velik preobrat v energetiki
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Zaslužijo milijarde z enim samim ciljem: da ostanete pred zaslonom čim dlje
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
moskisvet
Portal
Objavil drzen posnetek z jahte: Selena pokazala več kot običajno
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Listne uši letos napadajo bolj kot običajno. Razlog marsikoga preseneti
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
Vrtni ribnik je lahko čudovit, a pazite na eno stvar: komarje
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
5 pogostih napak v pasjem parku, ki psu povzročajo nepotreben stres
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
Jajce kot gnojilo? Preverili smo, ali ta trik res deluje
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929