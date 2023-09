Ariana Grande vložila zahtevo za ločitev.

Več kot dva meseca po novici, da se zakon Ariane Grande in Daltona Gomeza bliža koncu, je pop zvezdnica vložila zahtevo za ločitev. Takoj za tem je potrebno dokumentacijo vložil tudi nepremičninski agent, po besedah neimenovanega vira pa naj bi si par v tem obdobju "vzel čas in skupaj ter zasebno rešil podrobnosti ločitvenega dogovora."

"V vsakem koraku tega procesa sta bila resnično skrbna in spoštljiva drug do drugega," je za revijo People še povedal vir, ki je ločitev označil za 'prijazno' in 'potrpežljivo' in ob tem dodal, da oba že naprej živita svoje življenje.

Po poročanju tujih medijev sta zakonca kot datum ločitve navedla 20. februar, kar je kar nekaj mesec bolj zgodaj, kot je novica zaokrožila v javnosti. Spomnimo, Ariana je govorice, da so v njenem zakonu težave, sprožila na finalu teniškega turnirja v Wimbledonu, kjer ni nosila poročnega prstana. Nato je po spletu završalo, ko so se pojavila ugibanja, ali je za konec zakona kriva zvezdnica, ki naj bi se na setu filma Wicked zapletla s takrat poročenim soigralcem Ethanom Slaterjem, ki se je kasneje ločil od svoje soproge.