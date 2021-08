Ariana Grande s profilom na Instagramu napovedala prihod kozmetične linije

Ariana Grande se je odločila, da se pridruži zvezdnicam, kot so Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna in Lady Gaga, ter ustanovi lastno linijo kozmetike. Čeprav skoka v industrijo ni uradno napovedala, so njeni goreči oboževalci zasledili elemente, ki potrjujejo njihovo teorijo.