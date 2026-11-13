Ameriška pevka in igralka Ariana Grande je na premieri nove komedije Njihova tamlada v New Yorku poskrbela za romantično presenečenje. Na slavnostni dogodek je prišla v družbi Rickyja Alvareza, nekdanjega plesalca in fotografa, s katerim sta po skoraj desetih letih ponovno našla pot drug do drugega. Par je pred zbranimi fotografi poziral objet, se držal za roke in si izmenjeval zaljubljene poglede. 33-letna zvezdnica je za posebno priložnost izbrala elegantno vintage obleko iz devetdesetih let, medtem ko se je Alvarez odločil za precej bolj sproščeno kombinacijo črnega suknjiča, bele srajce in kavbojk.

Ariana Grande in njen nekdanji fant Ricky Alvarez. FOTO: AP

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že pred desetletjem. Spoznala sta se med sodelovanjem na pevkini turneji Honeymoon Tour, kjer je Alvarez nastopal kot spremljevalni plesalec. Zaljubila sta se leta 2015, vendar sta se že naslednje leto razšla. Grande ga je pozneje omenila tudi v svoji uspešnici thank u, next, v kateri se je ozrla na pretekla razmerja.

Ariana Grande z nekdanjim fantom na rdeči preprogi. FOTO: AP

Govorice, da sta nekdanja zaljubljenca ponovno skupaj, so se začele širiti junija letos, ko so ju opazili med skupnim kosilom v Austinu. Avgusta je pevka njuno obnovljeno zvezo potrdila tudi na družbenih omrežjih, zdaj pa sta naredila še korak naprej in se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi.