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Ariana Grande z nekdanjim fantom na rdeči preprogi

New York, 13. 11. 2026 09.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Ariana Grande z nekdanjim fantom na rdeči preprogi.

Ljubezenska zgodba Ariane Grande in Rickyja Alvareza je po skoraj desetih letih dobila novo poglavje. Pevka je na premieri svojega novega filma Njihova tamlada v New Yorku pozornost pritegnila tudi s spremljevalcem. Na rdeči preprogi se ji je namreč pridružil nekdanji partner, s katerim sta po več letih ponovno obudila romanco. Zaljubljenca sta tako prvič skupaj stopila pred fotografe po obnovitvi zveze.

Ameriška pevka in igralka Ariana Grande je na premieri nove komedije Njihova tamlada v New Yorku poskrbela za romantično presenečenje. Na slavnostni dogodek je prišla v družbi Rickyja Alvareza, nekdanjega plesalca in fotografa, s katerim sta po skoraj desetih letih ponovno našla pot drug do drugega. Par je pred zbranimi fotografi poziral objet, se držal za roke in si izmenjeval zaljubljene poglede. 33-letna zvezdnica je za posebno priložnost izbrala elegantno vintage obleko iz devetdesetih let, medtem ko se je Alvarez odločil za precej bolj sproščeno kombinacijo črnega suknjiča, bele srajce in kavbojk.

Ariana Grande in njen nekdanji fant Ricky Alvarez.
Ariana Grande in njen nekdanji fant Ricky Alvarez.
FOTO: AP

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že pred desetletjem. Spoznala sta se med sodelovanjem na pevkini turneji Honeymoon Tour, kjer je Alvarez nastopal kot spremljevalni plesalec. Zaljubila sta se leta 2015, vendar sta se že naslednje leto razšla. Grande ga je pozneje omenila tudi v svoji uspešnici thank u, next, v kateri se je ozrla na pretekla razmerja.

Ariana Grande z nekdanjim fantom na rdeči preprogi.
Ariana Grande z nekdanjim fantom na rdeči preprogi.
FOTO: AP

Govorice, da sta nekdanja zaljubljenca ponovno skupaj, so se začele širiti junija letos, ko so ju opazili med skupnim kosilom v Austinu. Avgusta je pevka njuno obnovljeno zvezo potrdila tudi na družbenih omrežjih, zdaj pa sta naredila še korak naprej in se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi.

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Da ima Ricky v njenem življenju ponovno posebno mesto, je pevka nakazala tudi med svojo zadnjo turnejo. Pri izvajanju pesmi thank u, next je namreč spreminjala besedilo, ki govori o njem, in tako namignila, da si želi, da bi bila njuna ljubezen tokrat trajna. Grande je na premieri sicer predstavljala novo nadaljevanje priljubljene filmske franšize Njeni tastari, v katerem nastopa ob Benu Stillerju in Robertu De Niru. A vsaj del pozornosti je tokrat ukradla njena ljubezenska zgodba, ki je po desetih letih dobila novo poglavje.

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Ariana Grande Ricky Alvarez po desetih letih romanca rdeča preproga

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