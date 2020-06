Ariana Grande za rojstni dan potrdila zvezo

Ariana in Dalton sta svojo zvezo kar nekaj časa uspela obdržati zase. Ljubezenske iskrice so preskočile že pred meseci, v zvezi pa sta že od januarja. Vir je za People povedal, da sta bila v času karantene skupaj v pevkinem domu v Los Angelesu.

Zaljubljenca sta se maja prvič pojavila skupaj, in sicer v videospotu nove pesmi Stuck with U, ki jo je Ariana ustvarila z Justinom Bieberjem. Takrat je dala vedeti, da je v njeno življenje vstopil nov moški. Skupaj se namreč pojavita na koncu videospota, kjer je najprej videti, da Ariana objema neznanega moškega, saj je njegova glava izven kadra, potem pa le stopi nazaj in pokaže svoj obraz. Tuji mediji so ugotovili, da je moški ob zvezdnici Gomez.