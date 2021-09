Ariana Grande: Zalezovalec z nožem je grozil, da me bo ubil

Pevka je na sodišču priznala, da se boji ponovnih groženj in napada zalezovalca Ahrona Browna. Napadalec, ki je pred njenim domom vihtel nož in bil zaradi tega tudi aretiran, je trenutno v pridržanju, dobil pa je tudi prepoved približevanja.

Ariana Grande še vedno živi v strahu. ''Dejstvo, da je gospod Brown zadnjih šest mesecev redno obiskoval okolico moje hiše, me močno straši,'' je zapisano v sodnih spisih, poročajo ameriški mediji. Zvezdnica je namreč na losangeleškem višjem sodišču pričala o preteklem dogajanju, ki jo je zaradi spornih dejanj 23-letnega obtoženca vznemirjalo.

icon-expand Ariana Grande FOTO: Profimedia

Aharon Brown je bil aretiran pred dnevi, saj je pred hišo priljubljene pevke vihtel nož. Ariana je na sodišču tako povedala: ''Glede na njegove grožnje se bojim za lastno varnost in za varnost svoje družine. Bojim se, da bo brez odloka o prepovedi približevanja gospod Brown še naprej obiskoval okolico mojega doma in nadaljeval poskuse fizičnih napadov in celo umora mene ali članov moje družine.'' Policija, ki deluje na območju Los Angelesa, pa tudi pevka in njen menedžer Roshad Ismail so navedli podatek, da je Brown njen dom obiskoval od sredine februarja. Grandejeva je na sodišču povedala tudi, da njen naslov bivanja ni javno znan, da ga z oboževalci ne deli in da jo zato ''še posebej plaši dejstvo, da je uspelo gospodu Brownu natančno določiti točno lokacijo njenega bivališča''.

icon-expand Nož, ki je pripadal zalezovalcu. FOTO: Profimedia

Njegovi obiski njene hiše so bili na začetku zgolj občasni, kasneje pa se je pogostost stopnjevala: ''Prišel je skoraj vsak dan, včasih celo večkrat dnevno,'' je pojasnila. Njegovo grozljivo obnašanje je doseglo vrhunec 9. septembra popoldan, ko je prišel pred njeno hišo, kjer se je srečal z njenimi osebnimi varnostniki. Takrat je prizorišče hitro zapustil, vendar se je vrnil v večernih urah istega dne. S seboj je imel večji lovski nož, ob prošnji, naj posest nemudoma zapusti, pa je postal popadljiv. Pevka in njen menedžer sta potrdila, da se je ob tem drl: ''Ubil bom tebe in njo,'' pri čemer je mislil varnostnika in pop zvezdnico.