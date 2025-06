Ariana Grande žaluje: umrla je njena babica

"Marjorie (Nonna) Grande je mirno preminila na svojem domu, obdana z družino in ljubljenimi, ki so bili ob njej v vsakem trenutku zadnjih tednov. Hvaležni smo za vašo ljubezen, podporo in spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo in hkrati praznujemo njeno čudovito, izjemno življenje," so zapisali.