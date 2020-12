Ariana Grande zaročena s svojim izbrancem, pokazala je razkošni prstan

Ariana je veselo novico delila na Instagramu , kjer je pod petimi fotografijami zapisala: "Za večno in še malo dlje." Ne samo, da je delila vesele fotografije v družbi svojega zaročenca, z oboževalci in s svetom je delila tudi fotografijo čudovitega diamantnega prstana. Ob diamantu je manjši biser, ki je med drugim tudi pevkin rojstni kamen, saj je rojena junija.

Oboževalci in prijatelji s sveta znanih so pevki hitro čestitali. Med drugim jim je Hailey Biebernapisala: "Juhu! Tako zelo vesela sem za vaju!" in dodala nekaj emotikonov s srčki v očeh. Čestital jima je tudi Scooter Braun, pevkin menedžer, ki je zapisal:"Čestitke tema dvema čudovitima dušama. Ari radi te imamo in ne bi mogli biti bolj veseli zate. Dalton, srečnež in pol!"

Pevkino zvezo z Daltonom je letos marca najprej potrdil portalTMZ, ko so ju njihovi paparaci ujeli v nekem baru, kjer sta se poljubljala. Po poročanju revije Peoplenaj bi zaljubljenca postala par v začetku letošnjega leta, a sta želela ljubezen čim dlje zadržati samo zase. "Že nekaj mesecev sta v zvezi. Ariana noče, da bi vsi vedeli za njeno zvezo. Te ljubezni si še ne želi deliti s svetom. A z njim se zdi zelo srečna," je marca za Peoplepovedal neimenovani vir.