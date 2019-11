Ariana Grande zaskrbljena zaradi bolezni

26-letna Ariana Grande je morala zaradi bolezni odpovedati prihajajoče koncerte v sklopu svetovne glasbene turneje Sweetener. Slednja se je pričela 18. marca, trajala pa naj bi do 22. decembra. Glasbenica, ki je letos za seboj pustila že večdeset uspešnih nastopov, je na svojem uradnem Instagram profilu delila zapis, v katerem se je oboževalcem opravičila z besedami:''Počutim se desetkrat slabše kot prej. Močno me boli pri požiranju. Ne vem, kaj točno se dogaja. Na žalost ne bom zmogla izpeljati nocojšnjega koncerta. Zelo sem žalostna in zelo mi je žal zaradi vseh vas ... Seveda boste vsi dobili povrnjena sredstva. Hvala za razumevanje, še naprej vas bom obveščala o svojem počutju.''

Zvezdnica, ki ne želi, da bi njeni oboževalci dobili občutek, da je namerno odpovedala nastope in jih pretentala, je nadaljevala z besedami:''Odpovedani koncerti so zadnje, kar bi v tem trenutku rada storila – sploh, ker jih je ostalo samo še malo. Res ne vem, kaj se v tem trenutku dogaja z mojim telesom, zato moram najprej ugotoviti, kaj je narobe.'' Grandejeva je priznala, da je prestrašena, ker jo slabo počutje spremlja že več kot tri tedne: ''Skrbi me, ker po treh tednih še vedno nisem zdrava in ne vem, kaj je narobe.''