Ariana se na obletnico napada v Manchestru spominja žrtev

Štiri leta so minila od terorističnega napada v Manchestru, ki se je zgodil le nekaj trenutkov po koncu koncerta pevke Ariane Grande. Dogodek, ki je zaradi mladih žrtev še toliko bolj pretresel ves svet, je zelo zaznamoval tudi pevko, ki je ob njegovi četrti obletnici v zgodbi na Instagramu zapisala: "Čeprav je žalost vedno prisotna in se naš odnos do nje razvija in izraža na različne načine, vem, da ta obletnica ne bo nikoli lahka. Prosim, vedite, da danes mislim na vas."Ariana je v objavo vključila tudi imena vseh 22 žrtev in pripisala: "Manchester, moje srce je danes in za vedno s teboj."