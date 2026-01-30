Naslovnica
Tuja scena

Ariana v modni bibliji s šestimi prsti

Los Angeles, 30. 01. 2026 10.55 pred 46 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Ariana Grande

Znano je, da se Ariana Grande rada pošali na svoj račun. Da ima dober smisel za humor, je zopet dokazala, ko je po spletu zaokrožila fotografija, na kateri ima šest prstov. "Že dlje časa govorim, da potrebujem več rok, da bi lahko začela z novim albumom," se je med drugim pošalila.

Zvezdnica Ariana Grande krasi naslovnico japonske različice modne biblije Vogue, pozorni oboževalci pa so hitro opazili napako na eni od fotografij. Glasbenica, ki zadnje čase pluje po filmskih vodah, ima namreč na njej kar šest prstov. "O, s*****," je spodrsljaj komentirala 32-letnica, potem ko so napako izpostavili uporabniki na spletu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"O moj bog, kako razburljivo! Že dlje časa govorim, da potrebujem več rok, da bi lahko začela z novim albumom. Hvala za to," se je še pošalila zvezdnica. Pri japonskem Vogueu, kjer se je pripetljaj z dodatnim prstom zgodil pri obdelovanju fotografije, so napako že popravili in na splet objavili popravljeno različico.

Dejstvo, da se je Ariana pošalila na svoj račun, je navdušilo njene podpornike. "Obožujemo tvoj sarkazem," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "To je tako zabavno, radi te imamo, kraljica!"

Ariana Grande vogue naslovnica napaka šest prstov

rok1211
30. 01. 2026 11.41
od lepe punce do anoreksične bolnice..noro kaj dela slava nekaterim
bibaleze
