Ariana v modni bibliji s šestimi prsti

Zvezdnica Ariana Grande krasi naslovnico japonske različice modne biblije Vogue , pozorni oboževalci pa so hitro opazili napako na eni od fotografij. Glasbenica, ki zadnje čase pluje po filmskih vodah, ima namreč na njej kar šest prstov. "O, s*****," je spodrsljaj komentirala 32-letnica, potem ko so napako izpostavili uporabniki na spletu.

"O moj bog, kako razburljivo! Že dlje časa govorim, da potrebujem več rok, da bi lahko začela z novim albumom. Hvala za to," se je še pošalila zvezdnica. Pri japonskem Vogueu, kjer se je pripetljaj z dodatnim prstom zgodil pri obdelovanju fotografije, so napako že popravili in na splet objavili popravljeno različico.

Dejstvo, da se je Ariana pošalila na svoj račun, je navdušilo njene podpornike. "Obožujemo tvoj sarkazem," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "To je tako zabavno, radi te imamo, kraljica!"