Arianin pes dopolnil 13 let: Vse najboljše ljubezni mojega življenja

"Vse najboljše za 13. rojstni dan mojemu absolutno perfektnemu sinu, ljubezni mojega življenja, najboljšemu bitju na tej veliki zeleni Zemlji. Toulouse, rada te imam vsako sekundo vsakega dne, za vedno," je na Instagramu svojo ljubezen štirinožnemu ljubljenčku izlila pevka Ariana Grande in s sledilci delila več fotografij 13-letnega Toulousa, ki jo spremlja tudi na aktualni glasbeni turneji.

Posvojenega mešančka oboževalci Ariane Grande dobro poznajo. V preteklosti je Toulouse pevki družbo delal v pogovornih oddajah, nastopil je v več videospotih, ponosna Ariana pa je na Instagramu večkrat delila simpatične trenutke svojega štirinožnega družinskega člana.

Toulouse sicer še zdaleč ni edini pevkin pes, velika ljubiteljica živali ima doma kar deset človekovih najboljših prijateljev, večinoma rešenčkov, saj je velika zagovornica posvajanja in ne kupovanja. Toulouse se je Arianini družini pridružil leta 2013, Ariana pa ga pogosto omenja kot svojega najljubšega spremljevalca.