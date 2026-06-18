Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Arianin pes dopolnil 13 let: Vse najboljše ljubezni mojega življenja

Los Angeles, 18. 06. 2026 09.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Ariana Grande

Ariana Grande, ki se trenutno mudi na turneji, se je na Instagramu poklonila svojemu psičku Toulousu. "Rada te imam vsako sekundo vsakega dne, za vedno," je zapisala ob njegovem 13. rojstnem dnevu. S sledilci je delila več fotografij, med drugim tudi utrinek, ki je nastal na odru turneje The Eternal Sunshine Tour.

Toulouse dopolnil 13 let
Toulouse dopolnil 13 let
FOTO: Ariana Grande

"Vse najboljše za 13. rojstni dan mojemu absolutno perfektnemu sinu, ljubezni mojega življenja, najboljšemu bitju na tej veliki zeleni Zemlji. Toulouse, rada te imam vsako sekundo vsakega dne, za vedno," je na Instagramu svojo ljubezen štirinožnemu ljubljenčku izlila pevka Ariana Grande in s sledilci delila več fotografij 13-letnega Toulousa, ki jo spremlja tudi na aktualni glasbeni turneji.

Posvojenega mešančka oboževalci Ariane Grande dobro poznajo. V preteklosti je Toulouse pevki družbo delal v pogovornih oddajah, nastopil je v več videospotih, ponosna Ariana pa je na Instagramu večkrat delila simpatične trenutke svojega štirinožnega družinskega člana.

Toulouse sicer še zdaleč ni edini pevkin pes, velika ljubiteljica živali ima doma kar deset človekovih najboljših prijateljev, večinoma rešenčkov, saj je velika zagovornica posvajanja in ne kupovanja. Toulouse se je Arianini družini pridružil leta 2013, Ariana pa ga pogosto omenja kot svojega najljubšega spremljevalca.

Ariana Grande pes rojstni dan Toulouse

Seth Rogen zavrnil ponovno sodelovanje z Jamesom Francom

24ur.com Zaročenka Raya Liotte Jacy Nittolo praznovala njegov 68. rojstni dan
24ur.com Anamaria Goltes delila prikupni fotografiji hčerke in psička
24ur.com Nekdanja manekenka Paulina Porizkova: Tudi to sem jaz
24ur.com Rihanna: Vsakič, ko mi nekdo nameni svoj čas, se počutim zelo posebno
24ur.com Ljubezensko pismo možu: Luka Jezeršek in žena praznujeta 14 let ljubezni
24ur.com Taylor o nastopu s Travisom: Še vedno se smejim
24ur.com Avriline največje uspešnice in sebek za večnost
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
zadovoljna
Portal
Obnorela oboževalce – dostopen videz in čevlji, ki jih želimo imeti vse
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
vizita
Portal
Amy Schumer o nevidni bolečini in dolgi poti do diagnoze
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Zakaj je pomembno, da greste zjutraj na stranišče
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
Ta poklic v Sloveniji vse bolj iskan
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
moskisvet
Portal
Najbolj znana hrvaška navijačica tudi tokrat ni razočarala
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Tragičen konec nekdanje otroške zvezdnice: zaslovela je v kultni grozljivki, umrla pa pri komaj 35 letih
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
okusno
Portal
To sadje Slovenci poleti premalo izkoriščamo – in delamo veliko napako
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Morska pašta, ki jo boste pripravljali vse poletje
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763