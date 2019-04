Ariano Grande med nastopom 'napadli' z limono

Na družbenih omrežjih so hitro zakrožili nekajsekundni posnetki nerodnega pripetljaja, ki pa Ariane ni zmotil v tolikšni meri, da svojega nastopa ne bi profesionalno izpeljala do konca.

Potem, ko smo poročali o tem, da je z grammyjem nagrajena glasbenica Ariana Grande za svoj nastop na letošnjem glasbenem festivalu Coachella prejela rekordno plačilo v višini skoraj osmih miijonov evrov ter pri starosti 25 let postala najmlajša osrednja zvezda omenjenega glasbenega dogodka, so jo na njenem zadnjem nastopu 'napadli' z limono.

Simbolna gesta neodobravanja naj bi prišla s strani oboževalcev glasbenice Beyonce Knowles – spomnimo, Beyonce je bila poleg Ariane, Lady Gage in Bjork do sedaj edina ženska, ki je nastopila na Coachelli kot osrednja zvezda dogodka. Ne samo to, s svojim nastopom se je zapisala v zgodovino kot prva temnopolta ženska, ki je zavzela oder na Coachelli.

Pojavila so se namigovanja, da so v Ariano zalučali limono, ker je za svoj nastop prejela boljše plačilo od 37-letne Beyonce, ki naj bi v žep pospravila približno štiri milijone evrov - polovico manj od Arianinega letošnjega zaslužka. Ariana je na letošnji Coachelli nastopila več kot zgolj enkrat - med drugim tudi namesto raperja Kanyeja Westa, ki je svoj nastop odpovedal v zadnjem trenutku, na odru pa so se ji pridružili tudi nekateri priljubljeni ameriški glasbeni izvajalci, kot so Nicki Minaj, Puff Diddy in drugi.