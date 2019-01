Ariel se znova brani očitkov zaradi plastičnih operacij

Serija Sodobna družina je izredno priljubljena ameriška serija, ki je na sporedu že vse od leta 2009. Tako so oboževalci čez leta spoznali tudi Ariel Winter (v seriji igra Alex Dunphy), ki je iz majhne, neopazne deklice zrasla v dekle, ki ima danes 21 let.

Ko je imela igralka 17 let, je prvič javno spregovorila o bolečem operativnem posegu zmanjšanja prsi, za katerega se je odločila zaradi izredno velikih prsi, ki so ji že od 15. leta povzročale neznosne bolečine, tako v vratu in hrbtu: "Umirala sem zaradi bolečin, bolel me je vrat in imela sem težave s hrbtenico. To sem storila zase," ter dodala, da so ji velike prsi predstavljale težavo celo med snemanjem: "Res so se morali truditi, da so skrili moje prsi."