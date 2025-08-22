Armani ne bo oblekel milanskih velikanov, temveč večnega tekmeca iz Torina

Bržkone najbolj znana modna hiša v Milanu bo po dolgem času vnovič opremila nogometaše z oblekami. Pri luksuzni modni znamki Armani so se odločili, da oblačil ne bodo deležni 'domači' nogometaši iz enega izmed dveh mestnih velikanov, ampak večni tekmec iz Torina, Juventus.

91-letni Giorgio Armani in rekorderji po številu italijanskih naslovov iz Torina so potrdili, da bo modna hiša nogometaše opremila v naslednjih dveh sezonah s "formalnimi oblačili", ki jih bodo nogometaši nosili izven stadionov. V sodelovanju pri izdelavi oblačil se je simbolično vključil tudi Juventus. Poiskali so star dres iz leta 1975, ko je sloviti modni oblikovalec predstavil svojo prvo samostojno kolekcijo. Dres z ikoničnimi črno-belimi črtami so opremili z napisom Armani in številko 75.

Armani je v preteklosti oblikoval tudi športno opremo za nogometne klube in reprezentance. Pri tem pa ni vedno naletel na odobravanje. Najbolj so mu v Italiji zamerili domače svetovno prvenstvo 2006, ko je poskrbel za dober videz angleške reprezentance.

Armani desetletja sodi v krog najbolj pomembnih in vplivnih modnih oblikovalcev na svetu. Njegovo premoženje poznavalci ocenjujejo na sedem milijard evrov. Po celem svetu v več kot 2000 trgovinah zaposluje 9250 ljudi, ki so nazadnje na letni ravni ustvarili 2,3 milijarde evrov prometa.