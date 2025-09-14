Armanijeva zapuščina: Modni imperij bodo prodali

Potem ko je vse življenje zavračal potencialne poslovne snubce, je pokojni italijanski oblikovalec Giorgio Armani svojim dedičem naročil, naj v 18 mesecih prodajo 15-odstotni manjšinski delež v njegovem ogromnem modnem imperiju, poroča italijanski časnik La Repubblica , ki je objavil njegovo poslovno oporoko.

Zahteval je tudi, da se ta delež proda bodisi francoskemu konglomeratu LVMH, velikanu očal Essilor-Luxottica, kozmetičnemu podjetju L'Oréal ali drugemu podobnemu podjetju.

V oporoki je zapisano, da naj bi isti kupec v treh do petih letih po Armanijevi smrti prejel dodatnih 30 do 54,9-odstotnega deleža. Če prodaja ne bi uspela, naj bi skupina v skladu z zadnjo željo modnega velikana poskušala prodati delnice drugim kupcem.

Armani je nadzor nad 40 odstotki poslovnega imperija prepustil svojemu dolgoletnemu sodelavcu in vodji moške mode Pantaleu Dell'Orcu, nadaljnjih 15 odstotkov pa nečakinji Silvani Armani, vodji ženske mode, in nečaku Andrei Camerani.