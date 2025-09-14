Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Armanijeva zapuščina: Modni imperij bodo prodali

Milano, 14. 09. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Giorgio Armani, ustanovitelj italijanske modne znamke Armani, je modni imperij, ki ga je ustvarjal več kot pet desetletij, zapustil z natančnimi navodili. Kot je zapisal v oporoki, naj v prihodnjih letih podjetje delno prodajo tekmecem ali pa naj poiščejo nekoga, ki bo kupil delež podjetja.

Potem ko je vse življenje zavračal potencialne poslovne snubce, je pokojni italijanski oblikovalec Giorgio Armani svojim dedičem naročil, naj v 18 mesecih prodajo 15-odstotni manjšinski delež v njegovem ogromnem modnem imperiju, poroča italijanski časnik La Repubblica, ki je objavil njegovo poslovno oporoko.

Giorgio Armani
Giorgio Armani FOTO: Profimedia

Zahteval je tudi, da se ta delež proda bodisi francoskemu konglomeratu LVMH, velikanu očal Essilor-Luxottica, kozmetičnemu podjetju L'Oréal ali drugemu podobnemu podjetju.

V oporoki je zapisano, da naj bi isti kupec v treh do petih letih po Armanijevi smrti prejel dodatnih 30 do 54,9-odstotnega deleža. Če prodaja ne bi uspela, naj bi skupina v skladu z zadnjo željo modnega velikana poskušala prodati delnice drugim kupcem.

Armani je nadzor nad 40 odstotki poslovnega imperija prepustil svojemu dolgoletnemu sodelavcu in vodji moške mode Pantaleu Dell'Orcu, nadaljnjih 15 odstotkov pa nečakinji Silvani Armani, vodji ženske mode, in nečaku Andrei Camerani.

Preberi še V 92. letu umrl italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani

Preostalih 30 odstotkov bo nadzorovala Armanijeva fundacija, ki jo je leta 2016 ustanovil z namenom, da jo bo prevzelo njegovo nasledstvo. Modno podjetje Giorgio Armani je lani ustvarilo promet v višini 2,3 milijarde evrov, imelo je več kot 10.000 zaposlenih in 2700 trgovin v 60 državah.

Armani, eno najbolj prepoznavnih imen in obrazov v italijanski modi, je umrl 4. septembra v starosti 91 let. Dve oporoki, ena za njegov poslovni imperij in druga za njegovo zasebno premoženje, sta bili, preden sta prišli v javnost, pred dnevi deponirani pri italijanskih davčnih organih.

Ocenjujejo, da je premoženje oblikovalca vredno med 11 in 13 milijardami evrov. Vključuje vile, jahte, umetniška dela, deleže v velikih multinacionalkah in njegovo ikonično podjetje, ki ga je ustanovil pred 50 leti. Armani ni imel neposrednih dedičev.

giorgio armani zapuščina modni imperij oporoka
Naslednji članek

Žena pevca Akona zahteva ločitev

SORODNI ČLANKI

S pogrebom v zasebnem krogu se bodo poslovili od Giorgia Armanija

Pred poslopjem Armanija nepregledne množice: svet se poslavlja od modnega velikana

Ob smrti Giorgia Armanija: 'Svet je izgubil velikana'

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Port__CN
14. 09. 2025 08.31
Biti 50 let pozitiven v poslu , zato moraš imeti vizijo , srečo in obdobje v katerega si vstopil ob pravem času, brez te ne gre .
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
14. 09. 2025 08.20
Upam da kaj tudi kaz dobim.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256