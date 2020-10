Armenija pozdravila novo orožje v vojni z Azerbajdžanom: Kim Kardashian

Nasilje je na omenjenem spornem območju izbruhnilo 27. septembra. Od takrat je v spopadih umrlo že več kot 300 ljudi, približno 70.000 ljudi je moralo zapustiti domove. Gre za najhujši spopad v zadnjih desetletjih. Najhuje prizadeto je mesto Stepanakert, ki so ga več dni obstreljevali. Spor glede Gorskega Karabaha, ki si ga lastita obe državi, sega v 90. leta prejšnjega stoletja. Območje je pod nadzorom Armenije, mednarodnopravno pa je del Azerbajdžana. Obe državi zavračata pozive k dialogu, s katerim bi končali spopade. Armenija in Azerbajdžan pa sta pred dnevi dosegla dogovor o začasni prekinitvi ognja. Na žalost pa premirje ni trajalo dolgo. Samo dan po tem, ko je v Gorskem Karabahu začela veljati prekinitev ognja, je bilo v armenskem obstreljevanju mesta Gandža v Azerbajdžanu ubitih sedem ljudi.

Zvezdnica je o dogajanju na območju Gorskega Karabaha zapisala: "Prosim, delite novice. Molimo za pogumne moške in ženske, ki tvegajo svoja življenja, da bi zaščitili Artsakh (lokalno ime za tamkajšnje območje, op. a.) in Armenijo." Njeni zapisi so zaradi mogočne baze oboževalcev, ki spremljajo njene objave, dosegli več ljudi kot tiste, ki jih v svet prek družbenih omrežij pošiljajo armenski voditelji. In čeprav njene objave ne dosežejo znatnega interesa tistih, ki se na njenih profilih potikajo v iskanju lahkotnejših vsebin, je Kardashianova z objavami zagotovo nagovorila tiste, ki dogajanje v Armeniji posredno najbolj čutijo - armenski diaspori povsod po svetu.

Armenci so se naselili predvsem v Združenih državah Amerike, pa v Franciji, Rusiji, do številnih selitev pa je prišlo v času prve svetovne vojne, ko so Turki med letoma 1915 in 1923 pobili do 1,5 milijona Armencev, ki so živeli v Vzhodni Armeniji, ki je bila del Otomanskega cesarstva. Turčija genocid še danes zanika, čeprav so z muslimanskimi zavezniki v Vzhodni Armeniji uničili vse armenske cerkve in samostane. Potomci preživelih Armencev sedaj po svetu tvorijo kar 11 milijonov veliko skupnost, kar je izredno veliko proti trem milijonom prebivalstva, ki prebiva v Armeniji.

Diaspora je odlično organizirana, razdeljena je na kar 30 tisoč armenskih skupnosti in cerkva po svetu, njihov doprinos proti vojnemu pomanjkanju pa je bistvenega pomena. Državno dobrodelno organizacijo Hayastan All Armenian Fund je doseglo nekaj manj kot 70 milijonov evrov donacij. Tudi trud Kardashianove, ki z objavami dviga moralo armenskim prebivalcem, ni zanemarljiv. "Vsekakor bi želel pridobiti njeno telefonsko številko,"se je pošalil Svoyan Sasun, ki sodeluje pri zbiranju oblačil in hrane in dodal:"Ljudje jo kritizirajo, ampak ko narod potrebuje pomoč, jo imajo naenkrat vsi radi."