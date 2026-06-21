Armie Hammer izključitev iz Hollywooda primerjal s križanjem

Armie Hammer , ki je zaslovel s filmi Smrt na Nilu, Rebeka in Osamljeni jezdec , je v novem intervjuju za The Hollywood Reporter spregovoril o svoji izključitvi iz Hollywooda, ki je bila posledica razkritih igralčevih fantazij, ki jih je v sporočilih leta 2021 pošiljal ljubicam, zaradi teh pa se je moral soočiti z obtožbami spolnih napadov in celo kanibalizma.

Zvezdnik, čigar kariera je bila v vzponu, je zaradi razkritja sporočil izgubil že podpisane pogodbe in ostal brez službe, bil je javno osramočen, mnogi nekdanji kolegi pa so se ga začeli izogibati. Soočiti se je moral tudi z obtožbami spolnega napada na nekdanje dekle, ki je trdilo, da jo je nasilno posiljeval več ur. 39-letnik je tako v novem intervjuju svoj 'izgon' iz Hollywooda primerjal s križanjem, spregovoril pa je tudi o življenju v zadnjih letih in tem, kako je preživel javno ponižanje.

Zvezdnik se je v intervjuju spominjal, kako ga je oče Michael vzpodbujal, naj se upre obtožbam in postavi zase. "Bil je besen. Rekel je, da bo poklical to osebo in poskrbel, da bodo vsi vedeli, da je vse laž. Zares je želel igrati obrambo. Takrat sem mu pojasnil, da že visim na križu z žeblji v dlaneh, z njega pa ne bom prišel cel ne glede na to, kaj storiva. Bolj se bom boril, dlje bom visel," se je svojih besed očetu spominjal Hammer, ki se je izpred oči javnosti umaknil na Kajmanske otoke.

Kot je dodal, se je moral s situacijo spoprijeti najbolje, kakor je znal, če je želel preživeti in sprejeti realnost. "Če se nečemu upiraš, to le podaljšuješ. Če pa sprejmeš situacijo, se ta spremeni. Ni bilo besed, s katerimi bi lahko spremenil, kaj se je dogajalo. Imel sem obdobje, ko sem obsesivno bral vse, kar je kdo o meni povedal. Nato pa sem sprevidel, da v tem ni nič dobrega zame. Zdelo se mi je, da to ni več resničen svet. Začel sem se zavedati, da se moram osredotočiti nase in svoje otroke, ostati zdrav ter rasti kot oseba. To je postal moj smisel življenja," je povedal v intervjuju, prevzel pa je tudi odgovornost za škandal.

"Sam sem ustvaril te svoje težave. To se mi ni zgodilo po naključju. Zdravi ljudje se ne obnašajo tako, kot sem se obnašal jaz. Želim si, da bi imel priložnost za to, da bi ravnal na bolj nežen način, a na koncu dneva dobiš, kar dobiš," je še dejal Hammer.