'Armie Hammer me je želel spremeniti v svojo malo sužnjo'

Ponovno se je javila Paige Lorenze, nekdanja partnerica igralca Armieja Hammerja, za katerega je tudi sama potrdila, da ima sadistična nagnjenja in da jo je bilo v njegovi družbi strah. Zdaj pravi, da si jo je želel podrediti in da si je želel, da bi bila njegova sužnja.

Paige Lorenze, 22-letna manekenka, je delila posnetke zaslona, na katerem so razvidna zasebna sporočila, ki jih je pošiljal 34-letni ameriški igralec Armie Hammer. "Popolna si. Naj te nikoli ne bo sram. Čutiti si j***** čudovito in to, kako popolno si se predala v podrejeno vlogo, je bilo prelepo," je igralec odpisal mladenki, ko mu je ta poslala sporočilo in povedala, da se počuti nelagodno in da je živčna, saj se boji, da ga ne bo mogla zadovoljiti.

icon-expand Armie Hammer in Paige Lorenze FOTO: Profimedia

"To bova še naprej razvijala. Izuril te bom in te spremenil v mojega popolnega malega ljubljenčka,"ji je še odpisal Armie in nadaljeval,"joj, kako me to vzburja. Spremenil te bom v svojo malo popolno sužnjo."V sporočilih je nadaljeval, kaj vse ji namerava narediti in da ji mora 'nujno zapolniti vsako luknjo njenega telesa'.

Lorenzova je pojasnila, da nikoli ni veliko eksperimentirala s svojimi partnerji, a da je Armieju vseeno zaupala. "Vsem, ki pravijo, da v to nisem bila prisiljena. Ta sporočila dokazujejo resničnost njegovih nevarnih nagnjenj in njegove reakcije jasno nakazujejo, da mu je vseeno, če bodo ženske travmatizirane zaradi njega," je povedala v uradni izjavi za Paige Six in nadaljevala,"vsem ženskam bi rada ponudila podporo in jih opogumila, da se oglasijo vse, ki so jih ujeli toksični moški."

icon-expand Armie Hammer in Paige Lorenze FOTO: Profimedia

Na Twitterju je sporočila objavila in pojasnila, da s tem ne želi osramotiti Armieja, temveč želi, da bi on in vsi podobni njemu odgovarjali za svoja dejanja in travme, ki so jih povzročili s svojim odnosom. "Še nikoli nisem nikogar spoznala, da na prvi vtis deluje tako iskren, v resnici pa je temačen predator. Pika."

Vse obtožbe zoper Armieja je njegova ekipa tiskovnih predstavnikov kategorično zanikala, trenutno dogajanje pa je v kratkem zapisu komentirala tudi njegova nekdanja žena Elizabeth, s katero ima igralec dva otroka.