Armie Hammer novo ljubezen našel na Kajmanskih otokih

Armie Hammer, ki so ga paparaci pred kratkim ujeli na Kajmanskih otokih, ima očitno za dopustovanje v karibskem raju tehten razlog. Čeprav so mnogi menili, da se je igralec z oči javnosti umaknil zaradi številnih obtožb, ki so prinesli mnoge odpovedi filmskih in gledaliških projektov, pa za odločitvijo zvezdnika stoji sveža ljubezen.