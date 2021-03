Armie Hammer ob še en filmski projekt

Igralec Armie Hammer, ki naj bi zaigral v drami o hladni vojni režiserke Amme Asante, je ob še en filmski projekt. To je še zadnji v vrsti projektov, v katerem naj bi Hammer zaigral in je bil sklenjen, še preden so se pojavile obtožbe o spolnih zlorabah, ki naj bi jih zagrešil. Amma Asante in filmski distributer Walden Media, v sklopu katerega nastaja film Billion Dollar Spy, Hammerjevega odhoda ne komentirata.