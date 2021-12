Hammer po devetih mesecih zaključil z rehabilitacijo, sedaj bo odgovarjal za svoja dejanja

''Armie je ustanovo, v kateri je prestajal rehabilitacijo, zapustil. V njej je preživel skoraj devet mesecev. Dobro mu gre, kar je dobra novica za njegovo družino,'' je za ameriške medije povedal njegov prijatelj in dodal, da se je igralec zdaj že vrnil na Kajmanske otoke, kjer je čas preživljal po tem, ko so javnost dosegle številne obtožbe zaradi njegovega neprimernega obnašanja.

35-letnik je pomoč v floridski kliniki za odvajanje poiskal 31. maja 2021. Do letala ga je takrat pospremila družina, žena Elizabeth in otroka. Takratno slovo je bilo po besedah očividcev zelo čustveno. Prijatelj družine Hammer je ob njegovem odhodu potrdil, da se želi igralec soočiti s svojimi težavami, ki so povezane s prepovedanimi substancami in seksom. Tako bi namreč imel več možnosti, da dobi skrbništvo nad otrokoma: ''Odločil se je prevzeti nadzor nad svojim življenjem, stopiti na pravo pot in z odvajanjem dokazati, da je glede svoje namere resen,'' je povedal prijatelj.

Uspešno zaključena rehabilitacija pa je šele uvod v reševanje težav, ki so se mu nakopičile v preteklih letih. Hammer namreč še vedno ostaja predmet preiskave losangeleške policije. Igralec se sooča z obtožbami zaradi surovega ravnanja s svojimi spolnimi partnericami, čustvene in spolne zlorabe, na dan so prišla tudi zasebna sporočila, ki so razkrila njegove nenavadne spolne prakse, med drugim rad ponižuje ženske in se celo spogleduje s kanibalizmom. Eno od obtožb je podalo dekle, poimenovano Effie. Zatrdila je, da jo je Hammer ''čustveno, duševno in spolno zlorabljal'' kar tri leta, koliko je trajalo njuno razmerje. Lokalna policija je vse dokaze že predala pisarni okrožnega tožilca, Armie pa se bo moral v kratkem soočiti s posledicami svojih nespametnih dejanj.