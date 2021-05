Armie Hammer po marčevskih obtožbah prvič v javnosti

Armie Hammer se je v preteklem mesecu umaknil z oči javnosti in prekinil nekaj tekočih projektov. Zaradi obtožb, ki ga bremenijo posilstva, je bil deležen odpovedi sodelovanja v nekaterih filmih, kot sta Billion Dollar Spy ter Shotgun Wedding , seriji The Offer , sam pa je odstopil tudi od vloge v broadwayjski predstavi The Minutes. Zaradi spornih dejanj je ostal brez zastopstva agencije WME, ki je bedela nad njim ter tudi brez osebnega predstavnika za stike z javnostmi.

Sedaj so igralca opazili med večerjo v baru, ki ponuja izjemen pogled na Karibsko morje, med oddihom na Kajmanskih otokih pa naj po besedah očividcev ne bi pil alkohola. Fotografi, ki so zvezdnika ujeli med druženjem s prijatelji, so poročali tudi o značilnostih lokacije, na kateri se je nahajal. Bar Macabuca naj bi bil eden od najbolj znanih na tistem območju, vsako od miz pa lahko na spletu spremljajo tudi radovedneži, to namreč omogočajo spletne kamere, ki obiskovalcem sledijo vsako minuto obiska.