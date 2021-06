Armie Hammer po obtožbah o spolnih zlorabah odšel na zdravljenje

Armieja Hammerja , gledalcem poznanega iz filma Pokliči me po svojem imenu , so fotografi ujeli, medtem ko se je na letališču poslavljal od svoje bivše žene in dveh otrok, preden se je odpravil v rehabilitacijski center na Floridi. "Elizabeth in otroka so ga pospremili do letala. Bilo je veliko objemov in čustev," je povedal eden od očividcev.

Spomnimo: Hammer se je januarja znašel v središču spolnega škandala, potem ko so v javnost prišla njegova zasebna sporočila, v katerih je igralec neznani ženski nazorno opisal, kaj bi z njo počel med spolnim odnosom: "Živiš, da bi me ubogala in da bi bila moja sužnja. Prilastil si te bom. To je moja duša. To so moji možgani. Moj duh. Moje telo. Bi prišla k meni in bila moja lastnina, dokler ne umreš? In če bi ti hotel odrezati enega od nožnih prstov ter ga pospraviti v žep, da bi imel delček tebe vedno s seboj?"

Prijatelj družine Hammer je potrdil, da se želi igralec soočiti s svojimi težavami, ki so povezane s prepovedanimi substancami in seksom, saj se želi boriti za skrbništvo nad svojimi otroki. "To je pravi pokazatelj tega, da želi pridobiti nadzor nad svojim življenjem ter da se zaveda, da je zdravljenje prvi korak na tej poti."

Šokantnim sporočilom, v katerih se je igralec spogledoval z nadzorom nad ženskami in celo kanibalizmom, so sledile tudi obtožbe drugih žensk, ki so dejale, da jih je igralec čustveno in spolno nadlegoval. Med drugimi se je javno izpostavila tudi Courtney Vucekovich, ki je bila z igralcem kratek čas v zvezi, in povedala, da je zvezdnikovo flirtanje vedno temeljilo na pogovoru o tem, kateri del telesa bi ji pojedel ali celo pražil: "Ko je rekel, da me hoče malo ugrizniti, se mi to pač ni zdelo nič takšnega. Čudno pa je bilo, da je vedno želel polizati mojo kri, če sem imela manjšo ureznino."

Hammer obtožbe vztrajno zanika

Hammer se je na vse obtožbe odzval s pomočjo odvetnika, ki je za Page Six dejal, da so bili igralčevi odnosi vedno sporazumni ter vnaprej dogovorjeni. Na vprašanja o Hammerjevem zdravljenju se njegovi zastopniki niso odzvali, je pa neimenovani vir blizu igralca za Vanity Fair povedal, da so ljudje za Armieja vedno mislili, da prihaja iz privilegiranega okolja: "Finančna stabilnost še ne pomeni, da življenje poteka brez težav. Vsi mislijo, da sta bila njegovo otroštvo in odraščanje popolna."