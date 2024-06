Armie Hammer spregovoril o obtožbah kanibalizma: Hvaležen sem za vse

Armie Hammer je po treh letih prekinil molk in spregovoril o obtožbah kanibalizma, s katerimi se je soočil v začetku leta 2021, ko se je znašel v središču spolnega škandala in spolnih zlorab, ki so ga jih obtožila njegova nekdanja dekleta. Prav to je bil tudi razlog, da je njegova kariera v Hollywoodu zastala, sam pa se je pred javnostjo umaknil na Karibe, kjer je na novo zaživel.

Februarja 2021 ga je 26-letna Effie Angelova obtožila, da jo je nasilno posilil in jo čustveno, duševno in spolno zlorabil leta 2017, ko je imela šele 20 let. Trdila je tudi, da naj bi imel zvezdnik kanibalistična nagnjenja, 37-letnik pa je to zanikal in dodal, da v njuni štiri leta trajajoči zvezi ni bilo nobenih kaznivih dejanj. Že januarja je za Page Six spregovorilo še eno njegovo nekdanje dekle Courtney Vucekovich, ki je trdilo, da ji je Hammer dejal, da bi ji rad polomil rebra, jih spekel na žaru in jih pojedel.

Zvezdnik je pred dnevi gostoval v podkast oddaji Painful Lessons, kjer je naslovil šokantne obtožbe, ki so uničile njegovo kariero: "Nekateri so me oklicali za kanibala in ljudje so jim verjeli. Sklepali so, da sem človek, ki je druge ljudi. Sploh veste, kaj mora nekdo vse narediti, da poje človeka? Pojesti človeka! Kako sem lahko jaz kanibal? To je bilo bizarno."