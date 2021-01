Armie Hammer spregovoril o spornih sporočilih in odstopil od vloge

"Živiš, da bi me ubogala in da si moja sužnja. Prilastil si te bom. To je moja duša. To so moji možgani. Moj duh. Moje telo. Bi prišla k meni in bila moja lastnina, dokler ne umreš? In če bi ti hotel odrezati enega od nožnih prstov ter ga pospraviti v žep, da bi vedno imel delček tebe s seboj?" je le začetek pretresljivih sporočil, ki nakazujejo, da je Armie neznani ženski pošiljal besede, ki jasno nakazujejo na sadizem, očitno tudi na kanibalizem, saj igralec omenja tudi pitje njene krvi, in dominantnost.