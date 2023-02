Armie Hammer v prvem intervjuju po obtožbah: Bil sem spolno zlorabljen

Armie Hammer je v intervjuju za Air Mail prvič poglobljeno spregovoril o obtožbah spolnih zlorab, ki so zamajale njegovo filmsko kariero. Nekaj več kot dve leti po tem, ko se je soočil z vrsto obtožb o spolnih zlorabah, je 36-letni Hammer povedal svojo plat. Zvezdnik je zanikal obtožbe zoper njega, a priznal, da je nekdanja dekleta čustveno zlorabljal.

Armie Hammer je prvič spregovori tudi o tem, kako je bil kot najstnik spolno zlorabljen in kako je imel samomorilne misli po škandalu z obtožbami o spolnih zlorabah februarja 2021. V intervjuju za Air Mail je zatrdil, da ga je nadlegoval mladinski pastor, ki ga je zlorabil, ko je bil star 13 let. "Zloraba je povzročila, da sem spolnost dojemal na način, ki je bil popolnoma zunaj mojega nadzora. V tej situaciji sem bil nemočen. V tej situaciji nisem imel nobene možnosti," je dejal Hammer. "Spolnost mi je bila predstavljena na strašen način, kjer nisem imel nadzora. Moji interesi so se nato spremenili v želim imeti nadzor nad situacijo," je še dodal.

Armie Hammer je prekinil molk in povedal svojo plat zgodbe.

O domnevni travmi iz otroštva je po poročanju Air Maila, Hammer povedal starejšemu prijatelju, ki je medtem že umrl, in svoji botri Candace Garvey, ki je za publikacijo potrdila trditve. "Preprosto sem odkorakal v ocean in odplaval, kolikor daleč sem mogel, ter upal, da se bom utopil, ali me bo zadel čoln ali pojedel morski pes. Potem sem ugotovil, da so moji otroci še vedno na obali in da tega ne bi mogel storiti svojim otrokom," pa je povedal o svojih temačnih mislih, ko je izgubil voljo do življenja.

Prve obtožbe zoper igralca so se v javnosti pojavile januarja 2021, ko je več žensk spregovorilo o njegovih težnjah po grobih spolnih odnosih in kanibalističnih fantazijah. Igralec je kmalu za tem izgubil agencijo, ki ga je zastopala, ostal pa je tudi brez osebnega tiskovnega predstavnika, ki ga ni želel več zastopati. V tistem času je izgubil ponudbe za več filmskih projektov, med katerimi so bili film Shotgun Wedding z Jennifer Lopez, film Gaslit, v katerem sta zaigrala Julia Roberts in Sean Penn, ter vlogo v seriji The Offer. Eno največjih obtožb zoper Hammerja je podala ženska po imenu Effie, ki je povezana z računom družbenega omrežja House of Effie, ki je trdila, da sta bila v dolgotrajnem razmerju in da jo je igralec spolno napadel. Leta 2021 je zvezdnika obtožila duševne, čustvene in spolne zlorabe, ki je trajal približno leto dni, kolikor je trajalo tudi njuno razburkano razmerje. Hammer je bil v času domnevne afere poročen z Elizabeth Chambers. Kot še poroča Air Mail, je publikacija pridobila sporočila, ki jih je Effie poslala Hammerjevi ženi, v katerih je priznala, da je bila ona tista, ki je 'lovila' njega, pridobili pa so tudi njeno priznanje enemu izmed njenih sledilcev, ki mu je priznala, da so bili spolni odnosi med njo in Hammerjem sporazumni, pohvalila je njegove očetovske vrline in priznala, da ni nevaren ter ni nikogar posilil. Sledilci so jo vzpodbujali, naj si poišče odvetnika, ta pa je dejala, da ni potrebe po tem.

Kljub temu pa je Effie v javnosti še naprej trdila, da jo je Hammer spolno napadel, igralec pa je za Air Mail potrdil, da je bil čas, ko sta imela spolne odnose, ki ga je označila za posilstvo, 'prizor', načrtovan vnaprej. "Načrtovala je vse podrobnosti, vse do tega, v katerem lokalu jo bom videl, kako ji bom sledil domov, kako bodo njena vhodna vrata odprta in odklenjena in jaz bi vstopil in vključila bi se v tako imenovano 'sceno soglasnega nesoglasja'," je dejal Hammer. "O vseh stvareh sva se dogovorila vnaprej. Tega še nikoli nisem nekomu nepričakovano vsilil. Nikoli," je še dodal v novem intervjuju. Hammer se je odzval tudi na obtožbe dveh drugih žensk, s katerima je bil v zvezi, Paige Lorenze in Courtney Vucekovich. Priznal je, da je imel glavno besedo in ju je čustveno zlorabljal: "Imel sem te mlajše ženske v srednjih 20., jaz pa sem že bil v 30. Takrat sem bil uspešen igralec. Lahko bi bile srečne, da so bile samo z mano in enostavno rekle 'da' stvarem, ki jim morda drugače ne bi. To je neravnovesje moči v taki situaciji."

"Imel sem zelo intenziven in ekstremen življenjski slog in te ženske bi pobral, jih pripeljal vanj – v ta vrtinec potovanj, seksa in drog in velikih čustev, ki letijo naokoli – in po tem, ko sem z njimi opravil, sem jih preprosto zavrgel in šel k naslednji ženski, tako da bi se lahko te ženske počutile zapuščene ali izrabljene," je o svojem odnosu do nekdanjih deklet pripovedoval Hammer, ki pa je sedaj pripravljen obrniti nov list. "Tukaj sem, da si priznam svoje napake, prevzamem odgovornost za dejstvo, da sem bil kreten, da sem bil sebičen, da sem izrabljal ljudi, da bi se počutil bolje, in ko sem končal, šel naprej. Z ljudmi sem ravnal bolj slabo, kot so si zaslužili," je še dodal. Maja leta 2021 je odšel na odvajanje od drog in alkohola. "Zdaj sem bolj zdrava, srečnejša in bolj uravnotežena oseba. Svojim otrokom sem sposoben stati ob strani na način, kot nikoli nisem bil. Sposoben sem bil stati ob strani umirajočemu očetu, kar prej ne bi zmogel," je pripovedoval igralec, ki mu je novembra umrl oče.