Armie Hammer znova o obtožbah kanibalizma in spolnega napada

Igralec Armie Hammer, ki je znan po filmih Pokliči me po svojem imenu, Osamljeni jezdec in Zrcalce, zrcalce, se je leta 2021 znašel v središču pozornosti, ker ga je nekdanje dekle obtožilo posilstva in namignilo, da je kanibal, pozneje pa se je oglasilo še več deklet, ki so trdila, da je bil med spolnimi odnosi grob. Zvezdnik se je zaradi obtožb umaknil iz javnega življenja, v novem intervjuju pa jih je znova zanikal.

Armie Hammer je znova zanikal obtožbe, da je kanibal, v novem intervjuju z novinarjem Louisom Therouxjem pa se je dotaknil tudi domnevnega spolnega napada in dejal, da ni storil ničesar z zakonom prepovedanega. 38-letnega igralca je leta 2021 ženska, ki želi ostati anonimna, obtožila spolnega napada, kmalu za tem pa je njegova vzpenjajoča se kariera doživela strm padec, zaradi javnega linča pa se je umaknil iz zabavne industrije.

38-letnik je naslovil tudi sporočila med njim in nekdanjim dekletom, ki so pricurljala v javnost, v njih pa so natančno opisane njegove spolne fantazije, med katerimi so tudi namigovanja na kanibalizem in posilstvo."Si kanibal?" ga je naravnost vprašal Theroux, na kar je Hammer odgovoril:"Ali veš, kaj moraš dejansko narediti, da si kanibal? Jesti moraš človeško meso. Torej nisem." Igralec, ki ima dva otroka, je ves čas vse obtožbe vztrajno zanikal, znova pa je poudaril, da je prav zaradi njih izgubil službo, bil ob stike z sinom in hčerko, odslovila pa ga je tudi agencija za talente, ki ga je zastopala.

Tožilstvo se je leta 2023 odločilo, da ga zaradi pomanjkanja dokazov ne bo obtožilo."Najpomembnejši kontekst, ki ga lahko damo v takšnih primerih, je, da gre za enostransko stvar. Kot lahko razberete iz sporočil, ki so prišla v javnost, je dostopen smo en del pogovora," se je dotaknil sporočil, ki jih je javnosti posredovala ženska. 'Bil sem neumen, ampak to ni protizakonito' Zvezdnik je spregovoril tudi o trditvi, da je jedel organ še živeče živali, kar je bilo zapisano med sporočili, ki so prišla v javnost, Hammer pa je priznal, da je res ugriznil v živalsko srce, a je šlo za en ugriz med lovskim izletom."Ena od tradicij je, da ugrizneš v srce, med tem pa te gledajo vsi prijatelji, s katerimi si na lovu, oni pa te vzpodbujajo," je dejal in dodal:"Je nekakšen moški obred, ko greš prvič na lov. Vsi, ki jih poznam in so šli prvič na lov, so naredili nekaj podobnega."

38-letnik je povedal, da se zaveda, da je s svojimi dejanji marsikoga razjezil, a ni nikoli storil ničesar protizakonitega."Hitro lahko priznam, da sem sebičen, ne pomislim na druge, sem neumen in sem izkoriščal ljudi, da sem se sam počutil bolje. Veliko ljudi s svojim obnašanjem razjezil. Sem zaradi tega tepec? Seveda. S tem priznanjem nimam težav, a to ni proti zakonu," je še dejal.