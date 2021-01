Armieja Hammerja naj bi v filmu z J. Lo nadomestil Josh Duhamel

Armie je le dan po objavi sporočil zadevo komentiral in dodal, da odstopa od vloge v filmu Shotgun Wedding, v katerem bi moral igrati ob Jennifer Lopez. "Ne bom se odzval na te za lase privlečene trditve. Toda ob hudobnih in lažnih spletnih napadih name svojih otrok preprosto ne morem zapustiti za štiri mesece in oditi v Dominikansko republiko," je za E! News povedal igralec in dodal, "produkcijska hiša Lionsgate me podpira in za to sem ji neskončno hvaležen."