Armieja Hammerja odslovila agencija za talente

Po poročanju tujih medijev je igralca Armieja Hammerja odslovila njegova dolgoletna agencija za talente WME. Predstavniki agencije so se za to odločili po tem, ko so se v javnosti pojavila številna pričanja o tem, da naj bi zvezdnik v preteklosti partnericam pošiljal sporna sporočila, ki nakazujejo na sadizem in tudi na kanibalizem. Zdaj so se mu hollywoodske vloge pričele izmikati druga za drugo, igralec je namreč že odstopil od projekta, imenovanega The Offer . Gre za prihajajočo desetdelno serijo, ki pripoveduje zgodbo o nastanku kultnega filma iz leta 1972. Prav tako je odstopil od filma Shotgun Wedding , v katerem bi moral nastopiti ob Jennifer Lopez .

Armie je obtožbe označil za laži, njegov odvetnik pa je potrdil, da so sporočila "očitno neresnična". "Vse interakcije s to osebo ali katerokoli njegovo partnerico so bile popolnoma sporazumne, saj so bile v celoti dogovorjene in vzajemne,"je povedal odvetnikAndrew Brettler."Zgodbe, ki se pojavljajo v medijih, so zgrešen poskus predstavitve enostranskega pogleda na dogodke s ciljem omadeževanja ugleda gospoda Hammerja. Sporočila vpletenih to tudi dokazujejo."