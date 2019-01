Arnie kot pravi 'gorski zdravnik' v Kitzbühlu?

Arnold Schwarzenegger in Heather Milligan sta bila častna gosta v avstrijski smučarski meki Kitzbühlu.

Ko se v Kitzbühlu oglasi Avstrijec Arnold Schwarzenegger, je tam vedno veselo. Tokrat je snežno prestolnico obiskal v družbi 28 let mlajšega dekleta Heather Milligan, kjer je bil na tekmu superveleslaloma, hkrati pa se je udeležil tudi zabave Weisswurst, kjer so jedli bele klobase, pili pivo in grizljali preste.