Arnold Schwarzenegger 79. rojstni dan praznoval z dvigovanjem uteži

"Danes sem dopolnil 79 let," je ob fotografijah, na katerih oblečen v črno majico s kratkimi rokavi dviga uteži, zapisal Arnold Schwarzenegger . "Nočem daril. Namesto tega bomo z ekipo na glavo obrnili telovadno industrijo," je dodal igralec in nekdanji guverner Kalifornije in svoje sledilce povabil, naj se tudi oni lotijo telovadbe.

"Šest desetletij se trudim ljudi prepričati, naj začnejo telovaditi in končno sem našel način, ki deluje. Če vas lahko tako milijon pripravim, da boste začeli trenirati, bom prenesel izgubo," je še dodal zvezdnik, ki je ob tej priložnosti oboževalcem ponudil brezplačni program vadbe.

Igralec je tako ponovno združil povabilo k telovadbi s svojim rojstnodnevnim praznovanjem. Za 78. rojstni dan je tako delil video, na katerem kolesari.