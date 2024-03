Arnold Schwarzenegger dobil srčni spodbujevalnik: Zdaj sem kot Terminator

"Dobil sem veliko sporočil in elektronske pošte ljudi, ki so bili rojeni z bikuspidno aortno zaklopko, tako kot jaz, in so mi sporočali, da jim moje odprto govorjenje o zamenjavi zaklopke daje pogum in upanje, da se tudi sami spopadejo s tem. Kakšno izbiro torej imam, čeprav sem šel preko svojega svetega instinkta in bil transparenten o tem," je nadaljeval v Avstriji rojen zvezdnik.

Igralec je v svoji podkast oddaji Arnold's Pump Club dejal: "Pred dnevi sem prestal operacijo, po kateri sem postal bolj podoben stroju – dobil sem srčni spodbujevalnik. Že samo dejstvo, da vam pripovedujem o tem, nasprotuje vsemu, kar so me učili med odraščanjem v Avstriji, kjer niso nikoli javno govorili o zdravstvenih težavah. Vse, povezano z zdravjem, je bilo zasebne narave."

"Rad bi se zahvalil celotni ekipi na kliniki. Vsi zdravniki in medicinske sestre so odlično poskrbeli zame, operacija pa je bila neboleča, kolikor se je le dalo. Svetovali so mi, da je pravi čas za ta korak, ker je nekaj brazgotinastega tkiva od prejšnjega posega povzročalo nereden srčni utrip. To je trajalo že nekaj let, zato sem ostajal v stiku z zdravniško ekipo in vsako leto opravil celostni pregled, ki je pokazal, v kakšnem stanju je moje srce," je še razkril.

Schwarzenegger je imel operacije srca že leta 1997, 2018 in 2021. Zvezdnik je na koncu dodal še: "Nekaj časa ne smem delati pravih treningov v telovadnici. To bi lahko prikril, a sem vedel, da imamo 750.000 naročnikov, mnogi med vami pa se verjetno soočate s svojimi zdravstvenimi težavami. Želel sem vam povedati, da niste sami. Če z nečim odlašate iz strahu, upam, da sem vas spodbudil in boste upoštevali zdravnikove nasvete ter poskrbeli zase."