Arnold Schwarzenegger kuhal in stregel gasilcem

Nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger je obiskal mesto Paradise, ki so ga pred dnevi opustošili divjajoči kalifornijski požari. Ganjen zaradi požrtvovalnega dela gasilcev se je odločil dan preživeti kot kuhar in jim streči kar iz prikolice s hrano.

Arnold Schwarzenegger, 71-letni igralec, nekdanji avstrijsko-ameriški bodybuilder in 38. kalifornijski guverner, ki je svoj mandat odslužil leta 2011, se je nekaj dni po grozljivih požarih, ki so opustošili veliko število kalifornijskih mest, ustavil v mestu Paradise, kjer se je zahvalil vsem gasilcem za njihovo profesionalno in nesebično delo in svoj govor objavil tudi na Instagramu.

71-letnik, ki je nedavno prestal številne srčne zaplete in je zdaj že nekaj mesecev po prestani operaciji na poti uspešnega okrevanja, je ob objavljenem posnetku zapisal: ''V Paradiseu sem videl opustošenje in spoznal ljudi, ki so izgubili vse. Ob vsem tem sem imel priložnost ugledati pravi ameriški duh. Videl sem gasilce, ki so delali po 24 ur in prostovoljce, ki so stregli hrano in pomagali na različne načine. Letošnji žetveni praznik hvaležnosti (Thaksgiving) želim posvetiti njim in se jim zahvaliti, ker so nam pokazali, kaj je tisto, kar nas dela 'velike'.''

Schwarzenegger je svojo hvaležnost gasilcem in prostovoljcem izkazal tako, da se je ponudil kot kuhar v prikolici s hrano, ki jim jo je postregel brezplačno. Po poročanju KCRA.com je gasilcem doniral tudi približno 90.000 evrov in povedal: ''To so pravi junaki. Jaz sem junak – ampak samo v filmu ... To pa je resnično življenje in oni so pravi akcijski heroji.'' V Paradiseu in okolici je bilo uničenih preko 13.000 domov, število smrtnih žrtev pa je ocenjeno na vsaj 81. Kalifornijski požari so se tako v zgodovino zapisali kot najsmrtonosnejši požari v obdobju preteklega stoletja.