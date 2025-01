Arnold Schwarzenegger na bavarskem užival na festivalu klobas

Nekdanjega kalifornijskega guvernerja in igralca Arnolda Schwarzeneggerja so pred dnevi v objektive ujeli v avstrijski vasi blizu počitniškega letovišča Kitzbühel, kjer se je udeležil tradicionalne zabave, ki slovi po ocenjevanju in poizkušanju belih klobas. Zabave se vsako leto udeležijo tako domačini kot številni turisti, ki uživajo v hrani, glasbi in dobrem vzdušju, med njimi pa je bil letos tudi 77-letni zvezdnik.