Arnold Schwarzenegger na obisku v Auschwitzu: Vrnil se bom!

Ko je med nedavnim obiskom Arnolda Schwarzeneggerja v Auschwitzu muzej na Twitter profilu objavil besede 'Vrnil se bom' ob igralčevem podpisu, se je na 75-letnika na družbenih omrežjih vsul plaz kritik. Vznemirjeni in zmedeni oboževalci so ga označili za neokusnega in šaljivega. A šaljivega na neprimeren način.

Schwarzenegger je bil junija razglašen za prejemnika nagrade za boj proti sovraštvu. "Priča sem ruševinam države, ki so jo zlomili nacisti," je igralec takrat zapisal v izjavi. "Iz prve roke sem videl, kako je to sovraštvo ušlo izpod nadzora, in te boleče spomine delim s svetom v upanju, da bom preprečil prihodnje tragedije in poučil vojake o osebni odgovornosti. Stojim na strani Fundacije judovskega centra Auschwitz in njihove izobraževalne naloge, da bi zagotovili, da se to ne bi nikoli več zgodilo," je še dodal.

Na obisk muzeja se je Terminator odpravil 28. septembra z namenom, da bi počastil vse žrtve taborišča in poglobil svoje znanje o zgodovini, kar bi mu pomagalo v boju proti predsodkom v današnjem času.