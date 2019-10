Arnold Schwarzenegger o filmskem sodelovanju z novim zetom

Ko so ga vprašali o možnosti, da bi v prihodnosti zaigral ob Chrisu, se Schwarzeneggerju zamisel sploh ni zdela slaba. "Mogoče. O tem sicer nisva govorila, vendar ga zelo spoštujem," je odgovoril. "Je zelo predan igralec in zelo pridno tudi trenira, zato je v dobri fizični pripravljenosti pa še talentiran je," je dodal Arnold.

Povedal je tudi, da se Chris in Katherine odlično razumeta in da se mu zdi najbolj pomembno, da je 40-letnik zelo dober do njegove hčerke. "Je zelo prijazen moški. Super je videti nekoga uspešnega, ki ima vizijo in motivacijo ter točno ve, kam hoče priti v življenju,"je pohvalil svojega zeta.