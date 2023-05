Arnold Schwarzenegger o hčerki: Videti Katherine kot mamo je fantastično

"Lepo je videti, kako imajo vaši otroci sami otroke. To je neka povsem nova dimenzija," je za revijo People spregovoril Arnold Schwarzenegger . 75-letnik je namreč zelo ponosen, da je njegova hčerka Katherine Schwarzenegger pred slabimi tremi leti prvič postala mama in ga razveselila z nazivom dedek.

Zvezdnik je namreč navdušen nad tem, kako svojega otroka spremljaš skozi celoten proces odraščanja, nato pa ga kot starša vidiš popolnoma drugače. "Svojega otroka vidiš odraščati, vidiš ga, kako hodi v šolo, postaja pameten in diplomira, dobi službo, nato pa ga vidiš kot starša. To je preprosto fantastično," je bil iskren, obenem pa dodal, da jo je res zabavno opazovati, kako se bo odzvala na vragolije svojih otrok. "Zelo je dobra z njimi," je poudaril ponosno.

Igralec, ki je kljub letom še vedno aktiven, je v nedavnem intervjuju za revijo The Hollywood Reporter spregovoril o tudi o svojem zakonu in ločitvi z nekdanjo ženo Mario Shriver. Razhod leta 2011 je bil zanj sicer zelo težek, kot pravi sam, pa je za to kriva njegova nezvestoba. Zakon je razpadel po 25 letih, kljub vsemu pa sta se vedno trudila ohraniti prijateljski odnos, kar jima je pomagalo tudi pri vzgoji otrok. Poleg Katherine imata z novinarko še 31-letno Christine, 29-letnega Patricka in 25-letnega Christopherja. Z dolgoletno družinsko gospodinjo Mildred Baena ima Arnold sicer še 25-letnega sina Josepha Baena.