Arnold o 'sanjski' Ameriki v eseju: O tebi sem vedno sanjal, a nisi popolna

V duhu protestov, ki se vršijo po ulicah Združenih držav Amerike, je priljubljeni igralec Arnold Schwarzenegger napisal esej za časopis The Atlantic . V tem je pisal o svojem otroškem idealiziranju Amerike, o kateri je kot otrok v Avstriji slišal toliko lepih stvari. In predvsem o tem, kako se je moral kmalu po tem, ko se je preselil čez lužo, sprijazniti z realnostjo – Združene države niso tako popolne, kot so se mu zdele.

"V Ameriko sem imigriral leta 1986. O tem sem sanjal, odkar sem v osnovni šoli prvič videl fotografije ZDA. Zame so bile fotografije in videi nebotičnikov, ogromnih mostov, širokih avtocest in Hollywooda znak neskončnih možnosti. Odločil sem se, da spadam v Ameriko," je zapis začel Arnold. Povedal je, da je tistega leta v ZDA spremljal prvi polet na Luno, a da je bil tistega leta tudi zelo razočaran. Dojel je, da država, o kateri je sanjal od otroštva, ni popolna: "Niti blizu popolnosti ni bila." Razpisal se je o protestnikih, ki so se borili proti Vietnamski vojni, ki so se borili proti rasizmu, ki so se borili za pravice žensk. Omenja pa tudi svoja heroja. Heroja, ki sta bila nepravično umorjena – Martina Lutherja Kinga in Roberta F. Kennedyja : "Utišali so ju zlobni morilci."

"To se mora končati. Vsi mi se moramo upreti. Potrebujemo boljše usposabljanje policistov. Policisti, ki so dobri, naj se zavzamejo za spremembo. To se mora res končati," je še zapisal in dodal, da to ni napad na policijske vrste. Zaveda se, da je ameriški sistem slab in da je poln napak. "Moj oče je bil policist in vedno sem navijal za vas. A lahko si oboževalec nečesa in vseeno vidiš njihove pomanjkljivosti. In očitno je, da tukaj nekaj ni v redu."

Zapisal je, da morajo tako kot on tudi mnogi drugi, ki so ponosni Američani, verjeti v Ameriko brez rasizma. "Patriotizem ni le slepa ljubezen do naše zastave. Je delo, ki ga mora v dobro države vložiti vsak Američan. Moramo biti boljši. Moramo se naučiti poslušati, se pogledati v ogledalo in videti, da nihče od nas ni popoln. Moramo drug v drugem videti zgolj Američana in ne nasprotnika. Pripravljen sem te slišati, Amerika in te izboljšati. Ste pripravljeni tudi vi?"