Arnold Schwarzenegger o upokojitvi Bruca Willisa: Je velik zvezdnik

Arnold Schwarzenegger se je ob upokojitvi Bruca Willisa poklonil zvezdniškemu kolegu in dodal, da je bil fantastičen igralec. 68-letnik se iz velikih zaslonov umika zaradi diagnoze demence, saj je bolezen že terjala svoj davek, Willis pa si težje zapomni besedilo scenarija. Nekdanji kalifornijski guverner je povedal še, da se zaveda, da se je zvezdnik za umik odločil zaradi posebnih okoliščin, a dodal, da se akcijski junaki nikoli zares ne upokojijo.

Arnold Schwarzenegger je delil nekaj misli o igralskem kolegu Brucu Willisu, ki se je odločil za umik iz Hollywooda. 68-letnik je leta 2022 najprej dobil diagnozo afazije, februarja pa je njegova družina sporočila, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, zdravniki pa so potrdili, da ima tudi demenco. V nedavnem intervjuju je o Willisovi zapuščini spregovoril tudi Arnold Schwarzenegger, ki je o 68-letniku govoril le v presežnikih.

icon-expand Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger in Sylvester Stallone so postali dobri prijatelji in poslovni partnerji. FOTO: Profimedia

"Menim, da je fantastičen," je v intervjuju za CinemaBlend dejal zvezdnik Terminatorja. "Leta in leta je bil in je še vedno velik zvezdnik. Menim, da se ga bodo še dolgo spominjali kot velike zvezde in prijaznega moža. Razumem, da so okoliščine od njega zahtevale, da se je odločil za upokojitev. A gledano na splošno, se nikoli v resnici ne upokojimo. Akcijski junaki se vrnejo," je še dodal 75-letni Schwarzenegger. Čeprav sta zvezdnika sčasoma postala prijatelja, je njun odnos več let temeljil na medsebojni tekmovalnosti. Willis in Schwarzenegger sta skupaj zaigrala v franšizi Plačanci, Schwarzenegger pa naj bi se med predvajanjem ikoničnega filma Umri pokončno iz leta 1988, v katerem je Willis igral newyorškega policista, ki poskuša rešiti svojo ženo in nebotičnik, poln njenih kolegov, pred teroristi, smejal. Nekoč pa naj bi Willisu celo dejal, da mu ne bo nikoli uspelo v žanru akcijskih filmov.

Njuna tekmovalnost je šla celo tako daleč, da naj bi 75-letnik Willisu v eni izmed restavracij pred leti zavpil: "Veš, zakaj ne boš nikoli zvezdnik akcijskih filmov?" Ko mu je mlajši od igralcev odvrnil: "Ne, Arnold, zakaj?" pa je Avstrijec napel biceps in pokazal svoje mišice ter nakazal na vidno razliko med obema igralcema. Njuna mladostniška tekmovalnost je z leti prerasla v prijateljstvo, postala pa sta celo poslovna partnerja. Skupaj s Sylvestrom Stallonom so leta 1991 odprli verigo restavracij, ki je sčasoma imela 20 restavracij po vsem svetu. Na Willisovo diagnozo se je že pred letom odzval tudi Stallone, ki je v intervjuju za Hollywood Reporter leta 2022 dejal: "Bruce preživlja zelo, zelo težko obdobje, zato se že nekaj časa ne odziva. To me ubija. Res je zelo žalostno."

Stallone je Willisu z objavo na družbenem omrežju poslal tudi dobre želje, v njej je zapisal: "Poznava se že dolgo, molim zate in za tvojo družino." Zapisu je dodal tudi nekaj njunih skupnih fotografij.